Telefon hırsızını 'selfie' ele verdi

Bir telefon bayisinde yabancı uyruklu iki kişiden biri içerideki satıcıyı oyalarken diğeri ise 5 ayrı güvenlik kamerasına aldırmadan 3 telefon çaldı. Hırsızlığın kanıtı, şüphelinin çektiği selfie oldu. Hırsızın inceleme bahanesiyle eline aldığı telefonda çektiği selfie'yi silmesine rağmen çöp kutusunda unutması yakayı ele vermelerine neden oldu.