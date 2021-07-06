Kayıt
15:58 06 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    YHT Yüksek Hızlı Tren

    Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres YHT' seferleri başlıyor

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (883)
    0 00
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044898039_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_dfa29073aa5ce455ac0d98090ba9b613.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107061044898082-ankara-istanbul-hattinda-ekspres-yht-seferleri-basliyor/

    Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren seferlerinin başlayacağını belirterek "Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak, yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak" dedi.

    Yüksek Hızlı Tren'lerin (YHT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 50 kapasiteli hizmet verdiğini anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlamasının sona erdiğini bildirdi.

    Karaismailoğlu, 1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, Kurban Bayramı tatili öncesinde 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

    "Günlük sefer sayılarının Ankara-İstanbul-Ankara hattında 10'dan 14'e, Konya-İstanbul-Konya hattında 4'ten 6'ya, Ankara-Konya-Ankara hattında 8'den 10'a, Ankara-Eskişehir-Ankara hattında 4'ten 6'ya yükseltildi. Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri ve gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm parkurlardaki YHT seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı."

    Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferlerinin de başlayacağını aktaran Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz'da saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT 'ekspres' olacak. Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak" ifadelerini kullandı.

    YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla seyahat sürelerinin önemli oranda düştüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, "YHT artı otobüs" bağlantısıyla Ankara-Bursa hattında seyahatin 4 saate, Konya-Bursa hattında 4 saat 15 dakikaya, Ankara-Karaman hattında 3 saat 35 dakikaya ve İstanbul-Karaman hattında 6 saat 55 dakikaya indiğini bildirdi.

    'Seferlerin artırılmasıyla ilave kapasite sağlandı'

    Karaismailoğlu, yolcu yoğunluğunun bayram tatilinin uzun olması nedeniyle önemli oranda artmasını beklediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Mart 2020'den beri seyahat ve diğer kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarımız, Ramazan ve Kurban bayramlarını evlerinde geçirdi. Bu bayramda, hem kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması hem okulların tatil olması hem de yaz tatiline denk gelmesi dolayısıyla şehirler arası seyahatler önemli oranda yoğunlaşacaktır. YHT seferlerinin artırılmasıyla günlük 4 bin 542, toplamda 16 bin 92 ilave kapasite sağlandı."

    TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde salgın döneminde her türlü tedbiri alarak sağlıklı ve güvenli seyahat imkanı sunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin, kademeli normalleşme döneminde de her türlü tedbiri alarak en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini dile getirdi.

    Karaismailoğlu, vatandaşlardan da sosyal mesafe, maske ve el hijyeni kurallarına uymaları konusunda hassasiyet beklediklerine dikkati çekerek, "Bayramı bayram gibi yaşamak, daha sonrasında üzülmemek için herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir" dedi.

    28 Mart 2020'den itibaren seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin ilk etapta 12 Temmuz'dan sonra hizmete başlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, bu kapsamda Doğu Ekspresi, Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi, Göller Ekspresi'nin işletileceğini bildirdi.

    Karaismailoğlu, sık seyahat edenler için YHT'lerde ve diğer trenlerde abonman paket satışının devam ettiğini vurgulayarak, orta ve yakın şehirler arasında daha önce işletilmeye başlanan bölgesel trenlerin 32 ayrı güzergahta günde 162 sefer yaptığını kaydetti.

    Bakan Karaismailoğlu, şehir içi toplu ulaşımda Marmaray ve Başkentray'da normal seferlerle hizmete devam edildiğini de sözlerine ekledi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (883)
    Etiketler:
    Adil Karaismailoğlu, Pendik, Yüksek Hızlı Tren (YHT), İstanbul, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen plaj moda defilesine katılan mankenler
    Plaj tatilinin vazgeçilmezi bikini 75 yaşında
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet