5 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla mahallede linç edildi

Bursa'da kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öptüğü iddia edilen 45 yaşındaki M.Ö, önce mahalleliler tarafından darbedildi; sonra da polise teslim edildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki M.Ö, iddiaya göre sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, zanlıyı yakalayıp darbetti. Vücudunda çeşitli kırıklar oluşan zanlı, kanlar içinde polise teslim edildi.

Çocuklarının sokakta oynadığını belirten mahalle sakinleri, "Diğer çocuklar koşarak, 'Anne Z.'yi götürüyorlar' dediler. Bizim koşmamızla sapık kızı bırakmış. Mahalle sakinleri yakaladı. Böyle insanlara en ağır ceza verilmeli" dediler.

M.Ö’nün olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

5 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla mahallede linç edildihttps://t.co/yKywJ4rFlj pic.twitter.com/MmOVD76f3s — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 6, 2021

​