Uğur Dündar ile Müjdat Gezen YouTube kanalı açıyor

Gazeteci Uğur Dündar, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ile YouTube kanalı kuracaklarını açıkladı.
Size çok güzel bir haberim var:— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) July 6, 2021
Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen'le bir YouTube kanalı kuruyoruz.
Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak...
Haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Dündar, şu ifadeleri kullandı:
“Size çok güzel bir haberim var: Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen'le bir YouTube kanalı kuruyoruz. Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak.”
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