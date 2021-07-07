Konya’da sürücü yavru köpeği ezdi, yoluna devam etti

Konya'da, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun ortasında yatan yavru bir köpeği ezdi.

Konya’da geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti.

Sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği o anlar cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yatan yavru köpeğin üzerinden geçmesi ve uzaklaştığı anlar yer aldı.

Jandarma ekipleri daha sonra plaka kaydından otomobilin bir derneğe ait olduğunu tespit etti. Dernek yetkilileri de otomobilin kendilerine ait olduğunu, olayın bir çalışanlarının Tepekent Mahallesi'nde dernek çalışmaları yürüttüğü sırada meydana geldiğini söylediler.