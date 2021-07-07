Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya kavuşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Türkiye'nin konut probleminin çözümünde son 19 yıl kritik bir öneme sahiptir.
- Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin anahtarını teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm bu eserlerin ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, esenlikle evlerin oturmalarını temenni ediyorum.
- İstismarı durdurduk. "Altyapısız il olmaz" dedik, 81 ilimize çağ atlattık. Milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik.
- 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk.
- Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.
- (100 bin sosyal konut kampanyası) Şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. Halen 76 bin sosyal konutun inşasına devam ediyoruz.
- Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum.
- Anahtar teslimi yapacağımız vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını diliyorum.
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