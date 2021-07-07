Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya kavuşturduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ Konutları'nda 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk" dedi.