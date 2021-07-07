Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Livaneli'ye: Amerikancıdan solcu olur mu?

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğu Perinçek, Zülfü Livaneli'nin "Ecevit ve Baykal solcu değildi" ifadesi hakkında açıklama yaptı.
Perinçek, Livaneli'nin ifadesine "Amerikancıdan solcu olur mu? Avrupa Birliği'ni savunan adam solcu olur mu? Zülfü Livaneli Türkiye'nin en aşırı sağcılarından biri. Fetullah Gülen, Abdullah Öcalan, Zülfü Livaneli, Türkiye'nin aşırı sağcılarıdır" sözleriyle tepki gösterdi.
"Amerikancıdan solcu olur mu? Avrupa Birliği'ni savunan adam solcu olur mu? Zülfü Livaneli Türkiye'nin en aşırı sağcılarından biri. Fetullah Gülen, Abdullah Öcalan, Zülfü Livaneli, Türkiye'nin aşırı sağcılarıdır."pic.twitter.com/vLnNqMTfwL— Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) July 6, 2021
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