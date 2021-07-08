Sağlık Bakanı Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında duyuruda bulundu. Koca, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye'de şu ana dek 37 milyon 26 bin 284 kişiye birinci doz aşı yapıldı. İki doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 16 milyon 339 bin 510.

Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021

Aşı kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Bakan Koca ayrıca, 'Kolları Sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan yeni kamu spotlarını da paylaştı. Bu kapsamda kameralar karşısına geçen Zeynep Bastık, "Birbirimize kavuşmayı, birlikte gülüp eğlenmeyi o kadar özlemiştik ki... Aşıyla birlikte hayatlarımız tekrar normale dönmeye başladı. Ama tehlike hâlâ geçmiş değil. Lütfen aşılarımızı olalım, aynı sıkıntıları bir daha yaşamayalım" dedi.

Zeynep Bastık: Birbirimize kavuşmayı, birlikte gülüp eğlenmeyi o kadar özlemiştik ki... Aşıyla birlikte hayatlarımız tekrar normale dönmeye başladı. Ama tehlike hâlâ geçmiş değil. Lütfen aşılarımızı olalım, aynı sıkıntıları bir daha yaşamayalım. pic.twitter.com/4FDjbOLkRI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021

​Oyuncu Engin Altan Düzyatan da "Sağlığımızın önemini biliyorduk… Ama toplumsal sağlığın ne kadar değerli olduğunu pandeminin acı deneyimleriyle öğrendik. Neyse ki, artık çok güçlü bir çözümümüz var. Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun" ifadesini kullandı.

Engin Altan Düzyatan: Sağlığımızın önemini biliyorduk… Ama toplumsal sağlığın ne kadar değerli olduğunu pandeminin acı deneyimleriyle öğrendik. Neyse ki, artık çok güçlü bir çözümümüz var. Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun. pic.twitter.com/OoBDFcArMo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021

​