CHP'li Yeşil, Bakan Akar'a sordu: MSB'ye işçi alımlarında 'siyasi parti üyeliği bulunmaması' kriteri neden belirtilmedi?

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından istihdam edilmek üzere açıktan işçi alımına ilişkin başvuru kriterlerini Meclis gündemine taşıdı. Yeşil, "İlandaki kriterler arasında 'siyasi parti üyeliği bulunmaması' kriteri kasıtlı mı yoksa sehven mi belirtilmemiştir?" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından 28 Haziran 2021 tarihinde, Milli Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere açıktan işçi alımını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Birgün'de yer alan habere göre işçi alımı için askıya çıkartılan ilanda, başvuru kriterleri belirtilmesine rağmen başvuranların siyasi parti üyeliği bulunmaması şartına dair bir ifadenin yer almadığını ifade eden Yeşil, "Kamuda her kuruma siyaseti soktukları gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni de mi siyasete alet etmek istiyorlar? Siyasi parti üyeliği olan kişilerin başvuruları kabul edilecekse, kuradan sonra kaç kişinin siyasi parti üyesi olup olmadığını da Bakanlığa soracağız. Dileğimiz, bu yanlıştan dönülmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil, Bakanlık tarafından ilana çıkartılan işçi alımının AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı Sekreterliği tarafından yönetim kurulu üyelerine mesajla bildirilerek, başvuru yapanların formlarının ilçe sekreterliğine iletilmesine dair mesaj içeriklerinin ne anlama geldiğini de Milli Savunma Bakanlığı’na sordu.

Mesajın gönderimiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisi olup olmadığının yanıtlanmasını isteyen Yeşil, "Mevcut ise, hangi gerekçeyle AKP Mamak İlçe Başkanlığı ile bilgi paylaşımı yapılmıştır?" diye sordu.

Yeşil’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ise şöyle: