CHP'li Yeşil, Bakan Akar'a sordu: MSB'ye işçi alımlarında 'siyasi parti üyeliği bulunmaması' kriteri neden belirtilmedi?

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından 28 Haziran 2021 tarihinde, Milli Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere açıktan işçi alımını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.
Birgün'de yer alan habere göre işçi alımı için askıya çıkartılan ilanda, başvuru kriterleri belirtilmesine rağmen başvuranların siyasi parti üyeliği bulunmaması şartına dair bir ifadenin yer almadığını ifade eden Yeşil, "Kamuda her kuruma siyaseti soktukları gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni de mi siyasete alet etmek istiyorlar? Siyasi parti üyeliği olan kişilerin başvuruları kabul edilecekse, kuradan sonra kaç kişinin siyasi parti üyesi olup olmadığını da Bakanlığa soracağız. Dileğimiz, bu yanlıştan dönülmesidir" değerlendirmesinde bulundu.
Yeşil, Bakanlık tarafından ilana çıkartılan işçi alımının AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı Sekreterliği tarafından yönetim kurulu üyelerine mesajla bildirilerek, başvuru yapanların formlarının ilçe sekreterliğine iletilmesine dair mesaj içeriklerinin ne anlama geldiğini de Milli Savunma Bakanlığı’na sordu.
Mesajın gönderimiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisi olup olmadığının yanıtlanmasını isteyen Yeşil, "Mevcut ise, hangi gerekçeyle AKP Mamak İlçe Başkanlığı ile bilgi paylaşımı yapılmıştır?" diye sordu.
Yeşil’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ise şöyle:
- "Sözlü sınava girmeye hak kazanacak olan adayların kura yöntemi ile belirlenmesine rağmen kuranın başvuranlarca izlenmesinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha sonra karar verileceği belirtilmiştir. Kuranın izlenmesi yönünde bir karar neden verilmemektedir, neden netlik kazandırılmamıştır Kuranın iş başvurusu yapanlar tarafından izlenmesine kura günü mü karar verilecektir? Engellenecekse Kovid-19 mu gerekçe gösterilecektir?
- Yukarıda içeriği verilen mesajın gönderimiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisi mevcut mudur? Mevcut ise, hangi gerekçeyle AKP Mamak İlçe Başkanlığı ile bilgi paylaşımı yapılmıştır?
- Bahse konu iş ilanı, başkaca AKP İlçe Başkanlıkları ile de paylaşılmış mıdır? Mesajın içeriği ile, işe alım süreçlerinde AKP İlçe Başkanlıklarının referansı öncelikli sayılacak mıdır?
- Milli Savunma Bakanlığı'nın kadroları, bir siyasi partinin kadrolarıyla mı doldurulmak istenilmektedir? Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından işçi alımına ilişkin ilandaki kriterler arasında 'siyasi parti üyeliği' kriterinin bulunmaması kasıtlı mı yoksa sehven mi belirtilmemiştir?
- Milli Savunma Bakanlığı, başvuru ilanında kura çekimi için hangi yönetmeliğe atıfta bulunmuştur? Milli Savunma Bakanlığı, 2002-2021 yılları arasında KPSS şartsız olarak personel alımı yapmış mıdır?
- Milli Savunma Bakanlığı'na Mamak İlçe Sekreterliği tarafından kaç başvuru ulaştırılmıştır?"
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)