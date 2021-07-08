MetroPOLL analizi: 2018 seçiminde yaşı tutmayan gençlerin tercihlerinde AK Parti birinci sırada

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, 2018 seçimlerinde yaşı tutmayan gençlerin siyasi parti tercihlerine ilişkin bir analiz yayınladı. Buna göre genç katılımcıların yüzde 25.4'ü, bu pazar seçim olsa oyunu AK Parti'ye vereceğini söyledi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, Ocak 2020'den Haziran 2021'e kadar gerçekleştirilen 18 aylık Türkiye'nin Nabzı araştırmasının datası birleştirilerek yapılan analizi paylaştı.

24 Haziran 2018'deki seçimlerde yaşı tutmadığı için oy kullanamayan gençlere ilişkin verilerin yer aldığı analize göre, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 25.4'ü 'AK Parti' yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 21.7'si 'CHP', yüzde 7.4'ü 'MHP', yüzde 4.1'i 'HDP'yi tercih edeceğini söyledi. İYİ Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 3.6 olarak belirlendi. Kararsızların oranının yüzde 10 olduğu analizde, 'protesto oy' diyenlerin oranı yüzde 12, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 10.9.

Meraklısına, Ocak 2020’den Haziran 2021’e kadar gerçekleştirilen 18 aylık Türkiye’nin Nabzı araştırmasının datası birleştirilerek yapılan analize göre 24 Haziran 2018 MV seçiminde yaşı tutmadığı için oy kullanmamış genç seçmenlerin bu pazar seçim olsa oy tercihleri. pic.twitter.com/2btAik1QiL — Ozer Sencar (@ozersencar1) July 8, 2021

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