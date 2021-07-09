Gelecek Partili Özdağ: AK Parti'den 50'ye yakın milletvekiliyle görüşüyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "AK Parti yakında çok ciddi kayıplar yaşayacak, katılımlar göreceksiniz" dedi. Özdağ, AK Parti'den 50'ye yakın vekille görüştüklerini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AK Parti'de kopmalar olacağını öne sürdü ve kendilerinin 50'ye yakın milletvekiliyle görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Halk TV'de canlı yayınlanan 'Açıkça' programında açıklamalarda bulunan Özdağ, artan ekonomik sıkıntılar ve Sedat Peker'in iddiaları nedeniyle partide ve tabanda rahatsızlıklar yaşandığını öne sürdü.

Özdağ, AK Parti'de kaç milletvekili arkadaşı olduğu sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Son altı ay içinde bizimle konuşan çok sayıda milletvekili ve bürokrat var. Ciddi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Her geçen gün toplumsal tabanlarını kaybettikleri için, millet desteğini kaybedip sadece devlet desteğiyle ayakta durduklarını bildikleri için de bu insanlar bizlerle görüşüyorlar. Son zamanlarda da artmaya başladı. Böyle bir ortamda gizli çözülmeler var. AK Parti yakın zamanda çok ciddi kayıplar yaşayacak, katılımlar göreceksiniz. MHP'den de katılımlar olacak."

"AK Parti'den kaç vekil kopabilir?" sorusu üzerine de Özdağ, "Biz 50'ye yakın milletvekiliyle görüşüyoruz. Bu arkadaşlarla istişarelerimizi artmaya başladı" dedi.

Özdağ, kasımda erken seçim olma ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi.