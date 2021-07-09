Üniversiteli Eda'nın ölümünde tahliyeye babadan tepki: Şoför için ödül oldu

Bursa’da üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'na çarparak ölümüne neden olan Bekiroğlu hakkında çıkan karara tepki gösteren baba karara ilişkin, ''Bile bile kaza yapan birinin az bir ceza ile kurtulması şoför için ödül oldu'' dedi. İyi hal indirimi ile 4 yıl 5 ay hapis cezası verilmesinin ardından tutuklu yargılanan sanık, 11 ay sonra tahliye edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yaparken bir genç kıza çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü hakkında tahliye kararı verildi. Baba Bertan Müdüroğlu, kararın kendilerini biz kez daha yaraladığını belirtti.

Geçen yıl 30 Ağustos günü, Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı.

Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kaçan sürücü Bekiroğlu bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dava ağır ceza mahkemesine gönderildi

Bursa 23 Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan İlhami Bekiroğlu'nun dosyası, görevsizlik kararı verilerek, kusurlu davranışı taksiri aştığı ve ihmalli davranışın 'kasten adam öldürme'ye geçtiği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Dün, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İlhami Bekiroğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, taraf avukatları, yakınları ve tanıklar hazır bulundu.

Daha önce verdiği ifadesini tekrarlayan Bertan Müdüroğlu, kızının ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

İfadelerin ardında mütalaasını veren savcı, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Genç kızın ailesinin avukatı ise sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı da, müvekkilinin aracı durdurmaya çalıştığını, kazada başından yaralandığını ve Eda Müdüroğlu'nu görmediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, İlhami Bekiroğlu’nu 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirim (iyi hal) uygulayan heyet, cezanın 4 yıl 5 ay 10 güne düşürülmesi ve yurt dışına çıkış yasağıyla sanığın tahliyesine karar verdi.

'Bu karar bizi tekrar yaraladı'

Kararın ardından Eda Müdüroğlu’nun babası Bertan Müdüroğlu, verilen cezayı değerlendirdi. Bertan Müdüroğlu kızının öldüğü sokağa hala giremediğini ifade ederek verilen cezayı az buldu.

Bertan Müdüroğlu, “Bile bile kaza yapan birinin az bir ceza ile kurtulması şoför için ödül oldu. Bizi bu kararla tekrar yaraladılar. Adalete güvendik ama umduğumuz olmadı. 11 ay oldu. Alışamadık. Her gün gözyaşı gerçekten çok zor. Bilinçli taksirle yargılandığı halde en alt sınırdan aldı cezayı" dedi.

Karara ilişkin aile avukatının Yargıtay’a başvurması bekleniyor.