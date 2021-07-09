Ordu'da 'kapanma saatini ihlal ettiniz' diyerek büfe işletmecilerine müdahale eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Ordu'da büfesini 00.00'da kapatmadığı gerekçesiyle bekçiler, büfe sahibi Merve Uysal Gülay ve eşi Mehmet Gülay'ı uyardı. İddiaya göre büfenin fotoğraflarını çeken bekçilerle büfe sahipleri arasında tartışma yaşandı. Bekçilerin çağırdığı polislerce Merve Uysal Gülay, eşi ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçiren aile, sabah ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. Ailenin büfe güvenlik kamera kayıtlarıyla yaptığı şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.



2 polis görevden uzaklaştırıldı



Ordu Valiliği idari soruşturma kapsamında 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

7 Temmuz tarihinde saat 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini ikaz eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kolluk kuvvetleriyle bir iş yeri sahibi ve çalışanları arasında istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Olayla ilgili tarafların karşılıklı davacı-şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemler yapılarak konu adliyeye intikal ettirilmiştir. Bu olayda 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir.



'Bize copla saldırdılar'



İşletmeci Merve Uysal Gülay, yaşananları anlatarak, ''Gece bekçi arkadaşlar geldi ve 00.00'dan sonra kapalı olmamız gerektiğini söyleyerek, uyardılar. Diğer iş yerleri de açıktı ve biz saat kısıtlaması olduğunu bilmiyorduk. 'Tamam' diyerek tezgahımızı toplamaya başladık. Bize toparlanmamız için 10 dakika verdiler. Daha sonra bir bekçinin, köşeye geçip fotoğrafımızı çekmeye çalıştığını fark ettim. Daha sonra dışarı çıkıp, 'neden fotoğrafımızı çektin' diye sordum. O da 'çekerim' diyerek cevap verdi. Ben de 'fotoğrafımızı çekmek istiyorsan karşıya geçip çekebilirsin, varsa ihlalden dolayı işlem yapabilirsin' dedim. Hakkım olanı sorunca 'bu kadar işi uzatmayın, neden üstümüze geliyorsunuz' dedi. Araya eşim ve kardeşim girdi ve biz olayı tatlıya bağladığımızı düşünürken 2 dakika sonra polis aracı geldi. Ekip arabasının içindeki 2 polis memuru ellerinde coplarla bize saldırdı" dedi.



'Suçumuz 5 dakika daha açık olmak mı?'



Esnaf olarak pandemide zor günler geçirdiklerini belirten Gülay, ''Burada birçok kadın işletmeci var. Bugün benim başıma gelen yarın bir başkasının başına gelebilir. Bu Ünye'ye ve Ordu'ya yakışmayan bir tavır ve davranış oldu. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Suçumuz 5 dakika daha açık olmak mıydı? Zaten pandemi döneminde iş yapamadık, uzun süre kapalıydık. Vergilerini düzenli ödeyen esnafız, hiçbir yerde sicilimiz yok. Hiç kimseyle problemimiz yok. Ben devletimi seviyorum, polis arkadaşlarımızı seviyorum. Karakter olarak yıprandık. Olaya karışan polislerden şikayetçi olduk. Bugün aldığım habere göre görevden uzaklaştırılmışlar. Buradan Valimize teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok üzüldük, kalbimiz kırıldı. Hukuki olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk, bu işin takipçisi olacağız'' diye konuştu.