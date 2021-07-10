Kılıçdaroğlu: Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden plastik atık ithalatına ilişkin açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- Daha yeni Avrupa’dan plastik çöplerin ithalatına yasak getirmişlerdi, bu sabah yasağı iptal etmişler. Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar. Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek.
Sorsan yerliler, milliler… Onlara göre ne toprağımız ne suyumuz kutsal ama sorsan milliyetçiler. Sizin tek bir kutsalınız var, o da para! Çocuklarımıza mirasımız zehirlenmiş toprak ve su olmayacak; sonuna kadar mücadele edeceğiz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 10, 2021
'Sizin tek bir kutsalınız var, o da para!'
- Sorsan yerliler, milliler… Onlara göre ne toprağımız ne suyumuz kutsal ama sorsan milliyetçiler. Sizin tek bir kutsalınız var, o da para! Çocuklarımıza mirasımız zehirlenmiş toprak ve su olmayacak; sonuna kadar mücadele edeceğiz.
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