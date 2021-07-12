DGS soru kitapçığının bir bölümünü sosyal medyada paylaşmıştı: Gözaltına alındı

ÖSYM, 2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ardından kitapçığın bir bölümünün görüntülerini bir internet sitesinde yayınlayan adayın gözaltına alındığını duyurdu. Olayı 'münferit' olarak niteleyen ÖSYM, sınav görevlileri ve aday hakkında tüm hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerinin paylaşıldığı görülmüştür. Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerinin paylaşıldığı görülmüştür.

Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 12, 2021

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