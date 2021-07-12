Erdoğan'dan gençlere: Sizlerden ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere "Sizlerden ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum. Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözlerine "Dün Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle andığımız Boşnak kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen vahşice katledilen 8 bin 377 kardeşimizin acısı hâlâ yüreğimizi kanatmaya devam ediyor. Öte yandan Avrupa'dan Kanada'ya bize her seferinde özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki ayıplar da birer birer dökülüyor" diye başladı.

Daha sonra Gençlik Zirvesi'nin başarılı geçmesi dileklerini ileten Erdoğan, "Bu platform kuruluşundan itibaren hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Platform ayrıca dergiler, yurtlar, burslar ve diğer projelerde gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır" ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

- "Öncelikle muhatabımız olan gençlerin kaygılarını, beklentilerini bilmemiz gerekiyor. Özellikle bir kısım medya ve muhalefet, genci tanımak yerine genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları genç tanımı, milyonlarca insanı yaftalıyor.

- Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları gayet güzel bir şekilde dinlemek, onlara kulak vermek, onlarla bir duygudaşlık gerekiyor.

'Gençlerle her sohbetimizde bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor'

- Diyarbakırlı genç bir kardeşimiz Yusuf, onun davetine icabetle en son buluşmamızı 81 ilimizden misafirlerimizle Diyarbakır Suriçi'nde gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşmamızı Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz. Gençlerimizle bir araya gelip hasbihal etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Aynı şekilde ben de gençlerimizi çok seviyorum. Bu toplantılar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki pırıl pırıl gençlere sahibiz.

- 'Ne olacak bu gençliğin hali' diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye'yi ve dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz, büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor.

'Ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz'

- İnşallah sizlerin gayretleriyle, sizlerin gayretleriyle gelecekte çok daha iyi bir konumda olacağız. Biz son 35 yıldır binlerce evladını bölücü terör örgütüne kurban vermiş, en parlak çocuklarını FETÖ'ye kaptırmış bir toplumuz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil. Ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz.

- Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum. Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin.

'Sizlerden sabırla, yılmadan ve yorulmadan inandığınız değerler uğrunda mücadele etmenizi bekliyorum'

- Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Sizlerden sabırla, yılmadan ve yorulmadan inandığınız değerler uğrunda mücadele etmenizi bekliyorum. İnancınızla, ahlakınızla, vicdanınızla, birikiminizle çalışkanlığınızla mücadeleye devam ettiğiniz müddetçe üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluğun, aşamayacağınız hiçbir engelin olmadığına ben inanıyorum.

'Son 19 yıldır halkımızın tamamı ile birlikte gençlerimiz için de çalıştık çabaladık'

- Bizler son 19 yıldır halkımızın tamamı ile birlikte gençlerimiz için de çalıştık çabaladık. Sizler için pek çok adım attık. Gençlik merkezi sayısını 375'e, spor merkezi sayısını 3 bin 915'e çıkardık. Üniversite sayımızı 76'dan alıp 207'e çıkardık. Eğitim alt yapısını güçlendirmekten burslara kadar gençler için birçok adım attık.

- Öte yandan gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."