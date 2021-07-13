Birlikte çalıştığı arkadaşına 'Kokuyorsun' dedi, kalbinden bıçaklandı

İstanbul Kağıthane'de kasapta çalışan 19 yaşındaki Afgan genç, "Sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış" dediği aynı yaştaki iş arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan genç hayatını kaybetti.

8 Temmuz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokakta bulunan kasapta çalışan 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Morad Nader, Afgan iş arkadaşları Resul M. ve Ferhat R. ile çalışmaya başladı. Gençler ellerindeki bıçaklarla etleri doğradığı esnada Morad Nader yanında çalışan arkadaşı Ferhat R.’ye, “Sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dedi. Bu söze sinirlenen Ferhat R. ile Nader arasında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda eline bıçak geçiren Ferhat R., Nader’i kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Nader, iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılarak araçla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hemen ameliyata alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çalışanlar bıçakla et doğruyor. İkili arasında tartışma çıkıyor ve kavga başlıyor. Kavga esnasında katil zanlısı şahıs arkadaşını bıçaklıyor. Yaralı genç arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılıyor.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ölen gencin arkadaşı Resul M.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri, Morad Nader’in aynı iş yerinde çalıştıkları esnada et doğrayan diğer arkadaşı Ferhat R. tarafından çıkan kavgadan bıçaklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ferhat R. Kağıthane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Ferhat R.’nin burada ifadesi alınarak adli işlemi yapıldı. Arkadaşını bıçakladığını itiraf eden Ferhat R. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.