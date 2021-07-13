Çinli şirket İstanbul'da Bitcoin madenciliği mağazası açtı

Phoenix Store, kripto para madenciliği donanımında dünyanın lider markası Bitmain'in tek ve resmi distribütörü olarak Türkiye pazarına giriş sağladı.

St. Regis İstanbul'da açılan Phoenix Store, madencilik cihazları için uçtan uca çözümler, soğutma çözümleri ve madenciler için kripto para birimlerinin güvenli depolanmasını ve barındırma hizmetlerini sağlayan soğuk cüzdan donanımlarını Türk yatırımcılarla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İnvesting.com'un haberine göre, Bitmain'in Türkiye ve MENA resmi distribütörü Phoenix Store aynı zamanda dünyanın en önemli kripto para teknolojileri markalarından Ledger, Trezor ve Cool Wallet'ın resmi distribütörü olarak hizmet veriyor. Türkiye'ye ilk adımını fiziksel mağazasıyla atan Phoenix Store'un açılışına Phoenix Store CEO'su Phil Harvey, ekonomi ve kripto para medyasından isimler, kripto para yatırımcıları ve iş insanları katılım sağladı.

'Türk yatırımcılar kriptopara yatırımlarıyla ilgileniyor'

Türkiye'deki ilk yatırımlarıyla ilgili olarak Phoenix Store CEO'su Phil Harvey, "Phoenix Store olarak dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinesi üreticisi Bitmain ile Türkiye'ye adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, dünyada kripto para piyasalarına en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türk yatırımcıların kripto para dünyasına olan ilgisi, Türkiye pazarına adım atmamızı sağlayan en önemli faktör oldu. 2014 yılından bu yana birçok ülkede faaliyet gösteren Bitmain'in resmi Türkiye & MENA distribütörü olarak, Türk finans yatırımcılarını sektörün en gelişmiş Antminer cihazları ve kripto varlıklarının güvenliğini sağlayan soğuk cüzdanlarla buluşturacağız. Kripto para madenciliği son yıllarda en gelişmiş ve çekici sektör haline geldi. Türk yatırımcılar, özellikle teknoloji ve donanım şirketlerinde, girişimcilik ekosistemi konusunda bilgili. Bu kapsamda Türk yatırımcıların da kripto para ve finansal teknolojilerdeki yatırımlara ağırlık vereceğini öngörüyoruz. Türkiye, geleceği şekillendirecek kripto para birimlerinin geliştirilmesinde hem Avrupa hem de MENA için önemli bir örnek." dedi.

'Türkiye'deki yatırımlarımız katlanarak büyüyecek'

Ülkemizdeki planlara da değinen Harvey, "Türkiye'nin mevcut finansal teknoloji yatırımlarını ve potansiyel yatırımlarını düşündüğümüzde attığımız bu adımı çok önemli görüyorum. Phoenix Store olarak Amerika, Kanada, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki operasyonları yönetiyoruz ve Türkiye'nin bu ülkelerle birlikte temel bir finans tabanına sahip olduğunu biliyoruz. Hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyoruz ve bu operasyonun küresel büyüme hedeflerimizi önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyoruz. St. Regis'deki mağazamız Türkiye pazarındaki ilk yatırımımız olmasına rağmen, devam eden iş ve yatırımlarımız için ilk adımımız ve bu adımları kalıcı hale getirmek ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz. Soğuk cüzdanlarımızla kripto paralarını güvende tutarken Türk yatırımcılara en gelişmiş finansal donanımları sağlayacağız. Ayrıca, yatırımlarının güvenli olması için profesyonel ekibimizle, müşterilerimizin makinelerini barındırmak ve son teknoloji tesislerimizde verimli bir şekilde yönetmek için en iyi hizmeti sunmayı, ilk yılımızda bir yatırım getirisi ile en iyi getirileri sunmayı sağlayacağız. Bu sektörle ilgilenen tüm yatırımcılara Türkiye'de hizmet vermekten büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

The St. Regis Istanbul'da açılan Phoenix Store mağazası finans teknolojilerine ilgi duyan yatırımcı ve iş insanlarını bekliyor.