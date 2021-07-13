10 yıl önceki cinayette, katili bulana 250 bin lira ödül

Adana'nın Aladağ ilçesinde 10 yıl önce ormanda elleri ayakları bağlı yakılarak öldürüldüğü tespit edilen Yusuf Bilir'in katili hala bulunamadı.

Yusuf Bilir'in kardeşi Ramazan Bilir, ağabeyinin katilinin bulunması için 250 bin TL ödül koyduklarını söyledi.

Bilir, "Ağabeyim öldürüldü. Birinden alacağı vardı. Alacağını alamayınca o evleri yakacağım diyordu. 10 yıl önce 35 bin TL değerinde kereste vermişti. Ben ağabeyime, 'konuşalım, isteyelim çözelim' dedim. Bu konuşmanın ardından 1 hafta sonra ağabeyim kayboldu" dedi.

Cinayet şüphelilerinin tümünün beraat ettiğini söyleyen Bilir, ödülle güvenlik güçlerine yardımcı olmak ve o dönem cinayeti bilip görüp konuşmayanları harekete geçirmek için ödül koyduklarını kaydetti.