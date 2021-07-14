Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci kez bir araya gelecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıya ilişkin detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
1⃣ Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci toplantımızı yarın 11.00'de yapacağız.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 13, 2021
Bakan yardımcılarımız, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, ilgili kurum temsilcileri ve bilim kurulumuzun katılacağı toplantıda müsilaj seferberliğimizin bir ayını değerlendireceğiz.
Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın saat 11.00'de yapacaklarını aktararak, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
"Bakan Yardımcılarımız, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, ilgili kurum temsilcileri ve bilim kurulumuzun katılacağı toplantıda müsilaj seferberliğimizin bir ayını değerlendireceğiz. İlk günden beri aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarla Marmara Denizi'mizi temizliyor, mavisine kavuşturuyoruz. Yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapacağımız toplantıda; bu süreçte elde ettiğimiz sonuçları ve bundan sonraki yol haritamızı Kurul üyelerimizle istişare edeceğiz."
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