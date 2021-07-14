Erdoğan: Bu yasama yılında Meclisimiz 101 birleşimde 650 saat çalışmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bu yasama yılında Meclisimiz 101 birleşimde 650 saat çalışmış, görüşmeler 31 bin sayfayı geçen tutanakla kayıt altına alınmıştır. Görüldüğü gibi Meclisimiz, gerçekten dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir.

- Hiç şüphesiz meclis çalışmalarının lokomotifliğini AK Parti ve MHP grupları üstlenmektedir. AK parti grubundaki her bir arkadaşımın komisyonlara ve genel kurula iştiraklerini gösteren yoklamaları bizzat takip ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlarımızın komisyon ve genel kurul faaliyetlerine katkılarını da dikkatle izliyorum. TBMM'nin medeni bir çalışma ikliminde faaliyetlerini sürdürmesine önem veriyoruz. Sizlerin gösterdiği yapıcı yaklaşımı takdirle karşılıyorum.

- Ataların dediği gibi, erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız.

- Sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her alanı, her konuyu karşı tarafın yalan ve iftira dalgasıyla doldurduğunu unutmamalıyız. Bugüne kadar yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki bu yalan ve iftira dalgası daha başlamadan bitsin. Dikkat ederseniz CHP ve şürekası, kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmek suretiyle milletimizin yüreğini daraltmaya, zihnini bulandırmaya çalışıyor. Onların gündemlerinin peşine takılmayacak, sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacağız.

- Temel hak ve özgürlük alanlarında her kesimin sıkıntılarını ortadan kaldıran en önemli kazanımlar bu dönemde elde edilen. 19 yılın sonunda bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerle, ülkemizin geldiği siyasi ve ekonomik seviye göstermiştir ki Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edebilecek yegane siyasi yapı yine burasıdır. Türkiye'nin hak ve özgürlük alanlarını genişletme konusunda yeni ihtiyaçları mı var? Bunu yapacak olan biziz. Ekonomik sıkıntıları çözecek adımlara mı ihtiyaç mı var? Bu çözümleri bulacak olan yine biziz.

- Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet olan başka bir siyasi kadro yok. Böyle olduğu için de milletimiz karşılaştığı her meselenin halli konusunda bizim yaptığımıza bakıyor. Biz, hiçbir meseleyi, hiçbir sıkıntıyı, hiçbir talebi görmezden gelmedik. Gelmiyoruz. Milletimiz ne diyorsa, ne istiyorsa onu hayata geçirmek için tüm imkanları kullandık. Var gücümüzle çalıştık. Salgın dönemi AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle, karşımızdakilerin boş teneke misali siyaseti arasındaki farkın görülebilmesini sağladı. Geçmişte inşa ettiğimiz hastanelere karşı çıkanların bir şey bildiklerinden değil sırf laf olsun diye yaptıkları ortaya çıkmıştır. Karşı çıktıkları hangi hizmet varsa hepsini de önce ve en çok kullananlar kendileri olmuştur.

- Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. İnşallah 2023 Haziran'ıyla birlikte ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, atılan temelin üzerini kapatmak.

Her türlü hırsızlık elbette kötüdür. Ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür.

-Sanayi üretimi bir kez daha rekor seviyede artarak ülkemizin üretim ve ihracat gücünü teyit etti. Dün açıklanan verilere göre mayıs ayı itibariyle sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41 yükseliş gösterdi. İşte biz ekonomiyi böyle konuşuyoruz. Böyle kantara çıkartıyoruz. Sanayi ile yolumuza devam ediyoruz.