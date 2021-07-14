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    İzmir'de ormanlarda piknik, mangal, yürüyüş yasaklandı

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    Sputnik Türkiye
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    İzmir Valiliği, olası yangınların önüne geçebilmek amacıyla 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

    İzmir Valiliği'nce orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, halkın, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Ormanda piknik ve mangalın yanı sıra yürüyüş yapmak da yasaklar arasında yer alıyor.

    Havaların ısınmasıyla, olası orman yangınlarının önüne geçmek için başlatılan yasaklarla halk, Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor.

    Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü, orman yangınlarına karşı duyarlılık ve bilinç oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Ormanlara girenleri uyarıp belirlenmiş mesire alanlarına yönlendiriyoruz. Yasak alandakileri uyarmadığımız sürece sıkıntı yaşama ihtimali oldukça artıyor. Yasağı bilmeyen vatandaşlarımızı da kırmadan uyardıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen mesire alanlarını tarif ediyoruz. Belirlenen alanlardan istediklerini seçebilirler" dedi.

    Kritik bir döneme girildiğinin altını çizen Sütçü, "Herkesi uyarmamız gerekiyor. Kritik havalardayız ve nemin düştüğü zamanlar sıkıntılar yaşıyoruz. Mahalle muhtarlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Birçok noktada kaynak yapılmasına dahi izin vermiyoruz. Ormana girilmemesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabi vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. En ufak bir duman görmeleri halinde 112 veya 177 numaralı telefonlara bildirirlerse bizler de en kısa sürede müdahalede bulunabiliriz” ifadelerini kullandı.

    Orman Genel Müdürlüğü Bornova İzmir Şehir Ormanı İşletmecisi Rüstem Cam, tüm yangın tedbirlerini aldıklarını söyledi. Cam, "Piknikçilere orman içinde ateş yaktırmıyoruz. Ateş bizim kontrolümüzde beton sahalarda yakılıyor. Onun dışında ateş yakmak yasak. Bunun yanı sıra mümkün olduğunca dip temizliği yapıyoruz. Bu yüzden çalıları da topluyoruz. Çünkü çalıların fazlalığı yangınların büyümesinde büyük rol oynuyor. Yangının yanı sıra ormanlarımız da kirleniyor. Bunlara dikkat etmeliyiz. Herkesi belirlenen noktalarda kontrolümüz altında olan doğaya davet ediyoruz" dedi.

     

     

    Etiketler:
    piknik, Yürüyüş, Orman, İzmir Valiliği
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