Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ ve dini istismar eden yapılara karşı nebevi katkıda bulunmaya devam ediyoruz

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'din istismarıyla mücadele' çalışmalarına yer verdi.
"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm mensuplarımızla 15 Temmuz ruhuna sahip çıkıyor, FETÖ ve dini istismar eden yapılara karşı milletimizin manevi hayatına nebevi bir yöntemle katkıda bulunmaya devam ediyoruz" değerlendirmesini yapan Erbaş'ın paylaşımına eklediği Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'Din İstismarına Karşı Mücadelemiz (2016-2021)' başlıklı görselinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerine dair bilgiler yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm mensuplarımızla 15 Temmuz ruhuna sahip çıkıyor, FETÖ ve dini istismar eden yapılara karşı milletimizin manevi hayatına nebevi bir yöntemle katkıda bulunmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/0SLeKKfjW0— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 14, 2021
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