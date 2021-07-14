Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ ve dini istismar eden yapılara karşı nebevi katkıda bulunmaya devam ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık olarak tüm mensuplarıyla 15 Temmuz ruhuna sahip çıktıklarını belirterek, "FETÖ ve dini istismar eden yapılara karşı milletimizin manevi hayatına nebevi bir yöntemle katkıda bulunmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.