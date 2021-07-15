Adana'da kar maskeli ve kılıçlı benzinlik soygunu

Akaryakıt istasyonuna giden kar maskeli bir kişi, kasaya doğru yöneldi. Montunun koluna gizlediği kılıcı çıkaran şüpheli, kasiyer Yusuf D.’yi tehdit edip, kasadaki paraları vermesini söyledi.

Yusuf D. ise kasada bulunan 900 TL’yi şüpheliye verdi. Kasanın üzerindeki tezgahtan çakmak, kalem ve parfüm alan şüpheli, akaryakıt istasyonundan koşarak kaçtı.

Soygun anları, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kasiyer Yusuf D.’nin durumu bildirmesi üzerine akaryakıt istasyonuna gelen emniyet ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Fatih A. olduğunu belirleyerek evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Fatih A., borçlarını ödemek için soygunu gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih A., adliyeye sevk edildi.