Erdoğan: Milli meselelerde siyaset kurumu, gereken uzlaşma kültürünü yaşatmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümüne ilişkin olarak, "O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz." dedi. Erdoğan, milli meselelerde siyaset kurumunun, gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerektiğini de söyledi.

Meclis'teki 15 Temmuz Anma Töreni'nine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına, "Ülkemizin bekası, milletimizin istiklali uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. O gece özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle başladı.

Milli meselelerde siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu salgın tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi varlığımıza yönelik tehditlerin ancak kenetlenmeyle aşabileceğimizi bizlere tekrar hatırlatmıştır" dedi.

"O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz" diyen Erdoğan, milletvekillerine de teşekkür ederek, "Milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir şekilde, tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. O gece tankların çevresinden dolanarak, namluların ucundan yürüyerek Meclis'e gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu yerine getiren herkese şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: