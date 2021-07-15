Görevden alınan Melih Bulu, Boğaziçi'ndeki 15 Temmuz programına katılmadı: Etkinlikte Naci İnci konuştu

Rektörlük görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz programına katılmadı. Konuşmayı, yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Naci İnci yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Rumelihisarı Şehitliği Nafi Baba Binası'nda 15 Temmuz'un yıldönümünde '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' düzenlendi. Serginin açılışına Prof. Dr. Melih Bulu'nun katılacağı açıklanmıştı. Ancak Bulu, görevden alınınca etkinlikte yer almadı.

Serginin açılışına Bulu'nun yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüoğlu, gaziler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılanlar önce üniversite içerisinde bulunan Rumelihisarı Şehitliği'ne giderek, şehitlere dua okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte 15 Temmuz 2016 gününe dair belgesel izletildi.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci şöyle konuştu: