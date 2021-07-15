Dönemin Adalet Bakanı Bozdağ: 15 Temmuz gecesi ölümü göze almıştım

15 Temmuz darbe girişiminde Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ, o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlara ilişkin olarak "Ölümü göze almıştım, darbeyi, ölümü göze alanlar yendi" dedi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Bomba da atsanız buradayız, cesetlerimizi çiğnemeden parlamentoya giremeyeceksiniz" diyen dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, o geceye ilişkin yaşananları NTV'ye anlattı.

Bozdağ darbe gecesi hayatının gözünün önünden film şeridi gibi akıp gittiğini belirterek, "Eşimi arayıp hellalik bile dilemeye cesaret edemedim. Üzülmesinler, korkmasınlar, endişelenmesinler istedim" dedi.

Darbe girişiminin yaşandığın gece ölmeyi göze aldığını belirten Bozdağ, "Darbeyi ölümü göze alanlar yendi. Ben eminimki genel kurulda olan tüm arkadaşlar da o gün ölmeyi göze almışlardı." diye konuştu.

"Bize düşen burada ölmektir, biz Meclis'i çalıştıralım" dediğini hatırlatan Bozdağ, "Konuşmama kaldığım yerden devam ederken birinciden daha şiddetli patlama oldu. Savaş zamanında bile düşman Meclis'e bomba atmayı ya aklından geçirmedi ya da cüret edemedi. Meclis'in o gün susturabilselerdi belki darbe teşebbüsünün seyri farklı bir yol alabilirdi" diye konuştu.