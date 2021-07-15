Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: FETÖ ile mücadele, bu ihanet şebekesi tamamen ortadan kalkana kadar devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne ilişkin olarak, "FETÖ ile mücadele bu ihanet şebekesi tamamen ortadan kalkana kadar devam edecektir" dedi.

Habertürk'ten Mehmet Akit Ersoy'un sunduğu 'Habertürk Manşet' programına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, FETÖ ile mücadelenin, bu yapı ortadan kaldırılıncaya kadar süreceğini vurguladı.

Kalın, darbe girişimine yönelik olarak, "Asker bunun bir ayağıdır. Asker, tankla, topla, tüfekle sahneye çıkan son aktördür aslında. Bunların arkasında, gerisinde, sağında solunda hep başka aktörler vardır. Çıkar grupları vardır, vesayet odakları vardır. Bunların yargıda, güvenlikte, bürokraside, iş dünyasında, uzantıları vardır. Uluslararası bağlantıları vardır. Yurt dışından bu işleri yönlendirenler vardır" görüşünü dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye için kırılma noktası olduğunun altını çizen Kalın, "Darbe başarısız oldu. Türkiye geri gitmedi. Darbelerin yaptığın en önemli zararlardan biri sivil siyasetin itibarsızlaşması olmuştur. Türkiye'de de bu olmuştur" diye konuştu.

Kalın sözlerini, "Suriye'de PKK devleti kurmak, bir terör koridoru oluşturmak için kurulan yapıya en sert ve en etkili müdahale 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapıldı. Oraya yapılan harekatlar ile öyle bir müdahale edildi ki, bunlar olmasaydı oralarda terör yapılanmaları oluşacaktı" şeklinde sürdürdü.

"Türkiye darbe girişiminden sonra çok daha kararlı şekilde terörle mücadelesini sürdürdü" diyen Kalın, "FETÖ ile mücadele bu ihanet şebekesi tamamen ortadan kalkana kadar devam edecektir. İster Avrupa'da ister ABD'de ister Balkanlar'da nerede olurlarsa olsunlar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk TV canlı yayınında https://t.co/uYKoeus5Z8 — Habertürk (@Haberturk) July 15, 2021

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