Ünlülerden 15 Temmuz mesajları

Haluk Levent, Acun Ilıcalı gibi ünlü isimler 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne ilişkin olarak sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu.

Ünlü isimler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin olarak paylaşımlarda bulundu.

Haluk Levent, "Darbeler demokrasi düşmanıdır. Darbeciler halkın düşmanıdır. 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Darbeler demokrasi düşmanıdır.

Darbeciler halkın düşmanıdır.



15Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.#15Temmuz — Haluk Levent (@haluklevent) July 15, 2021

​Acun Ilıcalı da, "Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız" paylaşımında bulundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi

Yavuz Bingöl de, "15 temmuz hain darbe girişiminde şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyorum. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın milletimize" ifadesini kullandı.