Ünlülerden 15 Temmuz mesajları

Ünlü isimler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin olarak paylaşımlarda bulundu.
Haluk Levent, "Darbeler demokrasi düşmanıdır. Darbeciler halkın düşmanıdır. 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.
Darbeler demokrasi düşmanıdır.— Haluk Levent (@haluklevent) July 15, 2021
Darbeciler halkın düşmanıdır.
15Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.#15Temmuz
Acun Ilıcalı da, "Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız" paylaşımında bulundu.
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Yavuz Bingöl de, "15 temmuz hain darbe girişiminde şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyorum. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın milletimize" ifadesini kullandı.
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