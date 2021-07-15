Pakdemirli: Bugün itibarıyla 20 orman yangını çıktı, 18'i kontrol altında

Bakan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 20 orman yangını çıkmış durumda. 18'i kontrol altında" dedi.

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınıyla ilgili de açıklama yapan Pakdemirli, "Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette" diye konuştu.