İzmir'de otluk alanda yangın

Foça'ya bağlı Bağarası Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 14 arazöz ve 4 dozer alevlere müdahale etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yangının orman dışında, otluk arazide devam ettiği belirlenirken alevlerin yakındaki güneş enerjisi panelleri ve hayvan damlarına sıçramaması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmişti.

Meydana gelen yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu 00.30 sıralarında kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.