Boğaziçi'nde Melih Bulu dönemi sona erdi: Yeni rektör nasıl belirlenecek?

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandığı günden itibaren protestoların odağında olan Prof. Dr. Melih Bulu, 195 gün sonra görevden alındı. Yerine vekaleten Prof. Dr. Naci İnci atandı. Görevden almada, YÖK Genel Kurul toplantısı etkili oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak'ta rektör olarak atanan ve bu tarihten beri akademisyenlerle öğrencilerin protestolarının odağında bulunan Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.

Bulu’nun yerine vekaleten üniversitenin Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirilirken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre, adaylık için belirlenen şartları taşıyanlar, 2 Ağustos günü mesai saati bitimine kadar YÖK’e başvurabilecek.

Ardından YÖK, bütün rektörlük başvurularını alfabetik sırayla bir dosya halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Cumhurbaşkanı adaylar içerisinden bir ismi rektör olarak atayacak.

Edinilen bilgiye göre, Bulu'nun görevden alınma süreci önceki gün Boğaziçi gündemiyle yapılan olağanüstü YÖK Genel Kurul toplantısıyla başladı. Toplantıda, YÖK, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından yapılan şikayetleri değerlendirdi.

Şikayetler arasında Boğaziçi mezunlarının YÖK’e yaptıkları intihal iddialarının yanı sıra Bulu hakkındaki rektörlük için yeterli vasfı taşımadığına yönelik iddialar da yer aldı. Toplantıda, Bulu ile ilgili alınan kararlar, Erdoğan’a iletildi. Yine edinilen bilgiye göre YÖK Genel Kurulu, aldığı kararla Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal kimliğinin korumasını amaçladı.