Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ergani olarak belirlediği deprem, saat 11.44'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 13.80 kilometre derinliğinde oldu.

İlk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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