Fatih Altaylı: YÖK'ün 7 ay önce Boğaziçi için Cumhurbaşkanı'nın önüne koyduğu 1 numaralı rektör adayı Prof. İnci'ydi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınmasını değerlendirirken "Aslında YÖK’ün 7 ay önceki atama sırasında Cumhurbaşkanı’na önerdiği rektör adayı Prof. Naci İnci'ydi" dedi. Altaylı, "Ancak son anda devreye bir AK Partili vekil girdi. Allem kallem Cumhurbaşkanı'nı ikna etti" diye yazdı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak'ta rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasını köşesine taşıdı.

Sözlerine "19 yıllık AK Parti iktidarının 19 yıldır bir türlü vazgeçmediği bir uygulama biçimi var. O da şu. Bir konuda yanlış olduğu baştan belli, üzerinde düşünülmemiş ve birilerinin etkisi ile alındığı belli olan bir adım atıyor, bir iş yapıyorlar. Anında uyarılıyorlar. Ama dinlemiyorlar" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

"Bu adım ya da iş ülkede ciddi bir gerilime neden oluyor. En azından ciddi tartışmalar çıkıyor, bazen sokak hareketleri meydana geliyor. Parti içinde bile yapılanın yanlış olduğunu söyleyenler oluyor. Bunlara da kızılıyor. Gerilim tırmanıyor. İnatlaşma sürüyor.

Sonunda AK Parti yönetimi yanlıştan vazgeçiyor ama aradan bazen haftalar, bazen aylar geçmiş oluyor, ülkenin enerjisi boşa harcanıp gidiyor. Ben de bu durumu her seferinde 'Ağa ile maraba' hikayesini hatırlatarak eleştiriyorum. Bu kez de öyle oldu. Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan 'yakışıksız' Melih Bulu, asla kabul görmediği rektörlükten alındı. Ve yerine vekaleten Prof. Naci İnci atandı."

'Son anda devreye bir AK Partili milletvekili girdi'

Bu kararla başlangıç noktasına dönüldüğünü ifade eden Altaylı, "Aslında YÖK’ün 7 ay önceki atama sırasında Cumhurbaşkanı’na önerdiği rektör adayı Prof. Naci İnci idi" bilgisini verdi.

"Boğaziçi Üniversitesi’nin önemini ve hassasiyetlerini bilen YÖK yönetimi, üniversitenin sıkıntı olmadan kabul edebileceği isim olarak üniversite içinden birini, Prof. Naci İnci’yi 1 numaralı rektör adayı olarak Cumhurbaşkanı’nın önüne koydu" diyen Altaylı, devamında "Prof. Naci İnci de bu durumdan haberdardı. Ancak son anda devreye bir AK Partili milletvekili girdi. Allem kallem Cumhurbaşkanı’nı ikna etti. Prof. İnci’nin MHP’ye yakın olduğunu, Prof. Bulu’nun ise AK Parti’ye daha yakın bir isim olacağını, rektörlük tecrübesine sahip olduğu için daha başarılı olacağını anlattı" ifadesini kullandı.

'Prof. İnci başta kendisi için düşünülen koltuğa 'vekaleten' oturdu'

Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunun üzerine Prof. Bulu'yu atadığını kaydetti. "Öyle ki, atama YÖK yönetimini bile şaşırtırken Prof. İnci’de de büyük hayal kırıklığı yarattı" diye yazan Altaylı, şunları kaydetti: