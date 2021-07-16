Kayıt
13:56 16 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Fatih Altaylı: YÖK'ün 7 ay önce Boğaziçi için Cumhurbaşkanı'nın önüne koyduğu 1 numaralı rektör adayı Prof. İnci'ydi

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 45
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1044971973_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_4286f38326abf88cc5a2952b4cc84855.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107161044981334-fatih-altayli-yokun-7-ay-once-bogazici-icin-cumhurbaskaninin-onunde-koydugu-1-numarali-rektor-adayi/

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınmasını değerlendirirken "Aslında YÖK’ün 7 ay önceki atama sırasında Cumhurbaşkanı’na önerdiği rektör adayı Prof. Naci İnci'ydi" dedi. Altaylı, "Ancak son anda devreye bir AK Partili vekil girdi. Allem kallem Cumhurbaşkanı'nı ikna etti" diye yazdı.

    Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak'ta rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasını köşesine taşıdı.

    Sözlerine "19 yıllık AK Parti iktidarının 19 yıldır bir türlü vazgeçmediği bir uygulama biçimi var. O da şu. Bir konuda yanlış olduğu baştan belli, üzerinde düşünülmemiş ve birilerinin etkisi ile alındığı belli olan bir adım atıyor, bir iş yapıyorlar. Anında uyarılıyorlar. Ama dinlemiyorlar" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

    • "Bu adım ya da iş ülkede ciddi bir gerilime neden oluyor. En azından ciddi tartışmalar çıkıyor, bazen sokak hareketleri meydana geliyor. Parti içinde bile yapılanın yanlış olduğunu söyleyenler oluyor. Bunlara da kızılıyor. Gerilim tırmanıyor. İnatlaşma sürüyor.
    • Sonunda AK Parti yönetimi yanlıştan vazgeçiyor ama aradan bazen haftalar, bazen aylar geçmiş oluyor, ülkenin enerjisi boşa harcanıp gidiyor. Ben de bu durumu her seferinde 'Ağa ile maraba' hikayesini hatırlatarak eleştiriyorum. Bu kez de öyle oldu. Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan 'yakışıksız' Melih Bulu, asla kabul görmediği rektörlükten alındı. Ve yerine vekaleten Prof. Naci İnci atandı."

    'Son anda devreye bir AK Partili milletvekili girdi'

    Bu kararla başlangıç noktasına dönüldüğünü ifade eden Altaylı, "Aslında YÖK’ün 7 ay önceki atama sırasında Cumhurbaşkanı’na önerdiği rektör adayı Prof. Naci İnci idi" bilgisini verdi. 

    "Boğaziçi Üniversitesi’nin önemini ve hassasiyetlerini bilen YÖK yönetimi, üniversitenin sıkıntı olmadan kabul edebileceği isim olarak üniversite içinden birini, Prof. Naci İnci’yi 1 numaralı rektör adayı olarak Cumhurbaşkanı’nın önüne koydu" diyen Altaylı, devamında "Prof. Naci İnci de bu durumdan haberdardı. Ancak son anda devreye bir AK Partili milletvekili girdi. Allem kallem Cumhurbaşkanı’nı ikna etti. Prof. İnci’nin MHP’ye yakın olduğunu, Prof. Bulu’nun ise AK Parti’ye daha yakın bir isim olacağını, rektörlük tecrübesine sahip olduğu için daha başarılı olacağını anlattı" ifadesini kullandı.

    'Prof. İnci başta kendisi için düşünülen koltuğa 'vekaleten' oturdu'

    Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunun üzerine Prof. Bulu'yu atadığını kaydetti. "Öyle ki, atama YÖK yönetimini bile şaşırtırken Prof. İnci’de de büyük hayal kırıklığı yarattı" diye yazan Altaylı, şunları kaydetti:

    • "Daha sonra Naci İnci’ye rektör yardımcılığı önerildiği zaman Prof. İnci uzun süre bunu kabul etmedi. Sonunda çok üst düzey ısrarlarla Prof. Naci İnci rektör yardımcılığına ikna edildi. Ve şimdi 'yakışıksız' Bulu gidince Prof. İnci başta kendisi için düşünülen koltuğa 'vekaleten' oturdu.
    • Şimdi asaleten de atanır mı bilmiyorum. Ama ne yazık ki, üniversite öğretim üyeleri açısından İnci’nin üzerine de istemeye istemeye kabul etmek zorunda bırakıldığı rektör yardımcılığı yüzünden Melih Bulu pisliği bulaştı. AK Parti bir kez daha kaş yapacağım derken, gözden de etti."
    Etiketler:
    Atama, Rektör, Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Boğaziçi Üniversitesi, Mehmet Naci İnci
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Almanya - sel
    Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp
    Karikatür
    Miami Belediye Başkanı'ndan 'Küba bombalansın' çağrısı
    İnfografik
    Afganistan'ın hangi bölgeleri Taliban tarafından ele geçirildi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet