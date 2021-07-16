Sağlık Bakanı Koca, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de kaç milyon doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı" ifadelerini kullandı.

Toplam doz sayımız 62 Milyonun üstüne çıktı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2021

​Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.