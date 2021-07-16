İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Vaka sayısında artışlar saptanıyor

Prof. Memişoğlu, sosyal medya hesabından, koronavirüs hakkında bilgilendirmede yaptı.
İstanbul’daki Kovid-19 pozitif vaka sayısında artış saptandığını belirten Memişoğlu, "Covid 19 pozitif vaka sayımızda az da olsa artışlar saptanmakta olup; farkındalık, maske, mesafe ve aşı ile önlemimizi alalım" dedi.
Vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulunan Memişoğlu, “Bugüne kadar hedef nüfustaki 3.5 milyon vatandaşımızın(%30) aşılamasını tamamladık. Haydi İstanbul, öncelikli hedefimiz %60” ifadelerini kullandı.
Covid 19 pozitif vaka sayımızda az da olsa artışlar saptanmakta olup; farkındalık, maske, mesafe ve aşı ile önlemimizi alalım. Toplumunuza güveniyoruz. Bugüne kadar hedef nüfustaki 3.5 milyon vatandaşımızın(%30) aşılamasını tamamladık. Haydi İstanbul, öncelikli hedefimiz %60.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 16, 2021
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