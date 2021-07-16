İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Vaka sayısında artışlar saptanıyor

Covid 19 pozitif vaka sayımızda az da olsa artışlar saptanmakta olup; farkındalık, maske, mesafe ve aşı ile önlemimizi alalım. Toplumunuza güveniyoruz. Bugüne kadar hedef nüfustaki 3.5 milyon vatandaşımızın(%30) aşılamasını tamamladık. Haydi İstanbul, öncelikli hedefimiz %60.