Karabük'te kadın cinayeti: Tartıştığı eşini çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü

Karabük’te evli ve iki çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

43 yaşındaki Vedat D., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice Çetin D. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca, eline aldığı bıçağı çocuklarının önünde eşinin boynuna savurdu. Kanlar içinde kalan kadın yere yığılırken, eşini hareketsiz bir şekilde gören Vedat D., kendisini de bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi Hatice D. Özel Medikar Hastanesine, cani koca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gazetecilere konuşan dede Hayri D., "Ara ara kavga ediyorlardı. ‘Şarj aletini alacağım’ diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu. Ben geline yalvardım, barıştırayım diye. ‘Barışmam baba’ dedi. Gelin ara sıra bırakacağım diyordu. Bu çocukları anasız babasız yetim bıraktırmam dedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çift arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.