'Yatır benim' dedi, içine girip yattı

Bursa'da bulunan bir yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi içine girerek yattı.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı mahallesindeki Kara Davut yatırında meydana geldi.

İddiaya göre yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uzun süren ikna çabaları sonrası yatırdan çıkarılan adam, polis karakoluna götürüldü.