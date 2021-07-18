Yeni Akit yazarından Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerine: Mankafalar, bir de rektör beğenmiyorlar

Yeni Akit Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin, "Melih Bulu yetmez, tüm atanmışlar gitsin" dediğini belirterek, "Halk mı seçti sizi? Öğrenciler mi seçti öğretim üyelerini? Kendi altındaki koltuğu kendi dili ile çekip alan mankafalar.. Bir de rektör beğenmiyorlar" diye yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu'nun ODTÜ'lü öğrencilerle buluşmasında sarf ettiği sözleri değerlendiren Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu, "'600 milletvekilinin kabul ettiği yasayı, bir Cumhurbaşkanı nasıl iptal edebilir' diyor ya Kılıçdaroğlu" dedi.

Yazısında Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Karahasanoğlu, "Ben de kendisine çağrıda bulunuyorum. Madem 600 milletvekili, İstanbul Sözleşmesi’nden yanalar.. Hemen bugün, Kemal Kılıçdaroğlu bir kanun teklifi versin TBMM’ye. 600 milletvekili de kabul etsin, İstanbul Sözleşmesi’ndeki maddelerin tamamını.. İster 'Sözleşmeyi biz tekrar kabul ediyoruz' şeklinde bir düzenleme yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin, "Melih Bulu yetmez, tüm atanmışlar gitsin" dediğini belirten Karahasanoğlu, "Halk mı seçti sizi? Öğrenciler mi seçti öğretim üyelerini? Kendi altındaki koltuğu kendi dili ile çekip alan mankafalar. Bir de rektör beğenmiyorlar" diye yazdı.