Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür: 'Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarları ve futbolseverleri aşı olmaya davet eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Tranzonspor kulüplerine teşekkür etti.

Türkiye'de futbol kulüpleri taraftarlarına Twitter hesaplarından aşı olmaları yönünde çağrı yaptı.

Kulüplerden paylaşımlarda “Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden Kovid-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın etiketlendiği mesajı Bakan Fahrettin Koca da paylaşarak “Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım” dedi.

Bakan Koca ve futbol kulüplerinin paylaşımları ise şöyle:

Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdiği hassasiyet için Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. https://t.co/Qvxa7C7WPf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021

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Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdiği hassasiyet için Beşiktaş Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. https://t.co/ZTcZteK1n3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021

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Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdiği hassasiyet için Galatasaray Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. https://t.co/1v1UkYeblp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021

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Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdiği hassasiyet için Trabzon Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. https://t.co/mFFG0QXQH2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021

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