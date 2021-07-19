Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim: Bu hainin kim olduğu karakolda öğrenilmiş, bizden bilgi saklandı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimin "Benim sorgumdan bir buçuk gün önce, 16 Temmuz’da, bu hainin kim olduğu kışla karakolunda öğrenilmiş. Ama ne jandarma ne de Emniyet görevlileri, bana bu durumu söyledi. Yani bizden bilgi saklandı" dediğini aktardı.