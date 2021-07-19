İmamoğlu: İstanbul Vakfımızın kurban bağışı kampanyası sona ermiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasının bittiğini açıkladı.

İstanbul Vakfı’mızın kurban bağışı kampanyası sona ermiştir. Bağışlarınız sayesinde dini vecibelere uygun olarak kesilecek kurbanlar, 200 bine yakın ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırılacaktır. Bu dayanışmaya katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 19, 2021

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Vakfı’mızın kurban bağışı kampanyası sona ermiştir. Bağışlarınız sayesinde dini vecibelere uygun olarak kesilecek kurbanlar, 200 bine yakın ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırılacaktır. Bu dayanışmaya katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.