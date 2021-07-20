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    Bakan Kurum: Rize'de TOKİ Başkanlığımız eliyle 550 konut yapımı sürecini başlattık

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107201045006149-bakan-kurum-rizede-toki-baskanligimiz-eliyle-550-konut-yapimi-surecini-baslattik/

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili, "Bayramda da tüm ekiplerimiz bilfiil sahada çalışıyor olacaklar ve selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyor olacağız. TOKİ Başkanlığımız eliyle 550 konut yapımı sürecini başlattık" dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı namazını Rize'deki Sahil Camisi'nde kıldı.

    Kurum, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinde 6 kişinin ölmesi, 2 kişinin kayıp olması nedeniyle bayrama Rize'de hüzünlü girdiklerini belirterek, selin ardından en kısa sürede bölgeye geldiklerini ve seferberlik ruhu ile tüm ekiplerin hizmet etme gayretini gösterdiğini söyledi.

    Rize'de selin etkilendiği alanlarda tüm yolların açık olduğunu dile getiren Kurum, "Selin olduğu tüm ilçe ve beldelerde altyapı hasarları giderildi. İçme suyu verilmiş durumda. Yollarımızı açtık ki vatandaşımız bayramda ziyaretlerini gerçekleştirebilsin ve huzur içerisinde bayramlarını icra etsin istedik" ifadelerini kullandı.

    Rize sel
    © AA
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    Kurum, kalıcı hizmetler için hızla çalışmalara başlandığının altını çizerek, "İstinat duvarı, yolların yapımı, gerekse kalıcı konutların yapımına ilişkin adımlarımızı attık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, dere ıslahları ile ilgili çalışmaları başlattı. Rize genelinde tüm sel bölgesindeki hasar tespitleri yapıldı. Valilik ve İl Özel İdaresi bünyesindeki köylerimizde hasar tespiti tamamlandı. İlk ihale süreçlerimiz başlatıldı. Artık kalıcı imalatların da yapımını başlatmış olduk. Bayramdan hemen sonra bu kalıcı imalatların da yapım sürecine gireceğiz. Bayramda da tüm ekiplerimiz bilfiil sahada çalışıyor olacaklar ve selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyor olacağız" diye konuştu.

    Konut sorununun çözümü için çalışmaların da başladığına değinen Kurum, şöyle devam etti:

    "Selden etkilenen ve sel riski altında bulunan kardeşlerimizi taşımak amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle 550 konut yapımı sürecini de başlattık ve inşallah en geç bir yıl içerisinde konutlarımızın teslimini de yapıyor olacağız. Amacımız Rize'mizin, Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmaktır. Dün Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da, İzmir'de ne yaptıysak aynı anlayışla Rize'de de tüm selden kaynaklı hasarları giderip en kısa zamanda vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşımış olacağız."

    Kurum, şehitlere başsağlığı dileyerek, hac ziyareti yapamayan hacı adaylarının en kısa sürede yeniden kutsal topraklara gitmeleri temennisinde bulundu ve Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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    Kurum, bir gazetecinin meteorolojinin yeniden yağış beklendiği uyarısı yaptığını hatırlatması üzerine, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki yağış uyarılarını takip ediyoruz. Şu an itibarıyla beklenen yağıştan kaynaklı herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Her türlü tedbirimiz alınmış durumda. Yollarımız açık, altyapı hasarlarımız giderildi. Dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Kurum, cami bahçesindeki çocuklara oyuncak ve bayram harçlığı dağıttı.

    Etiketler:
    TOKİ, Murat Kurum, Heyelan, Sel, Rize
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