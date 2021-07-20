Kasiyer, indirimli ürünleri sayarken 'Orkid var' dediği için müşterinin saldırısına uğradı

Bir zincir markette çalışan kasiyer, kendisine "İndirimli ürün olarak ne var?" diye soran kadına 'Maske, duş jeli, orkid, çay bardağı seti" yanıtını verdi. Kasiyer, bu yanıtı sonrasında kadının kocası tarafından darp edildi.

Bir zincir markette çalışan kasiyer, kendisine "İndirimli ürün olarak ne var?" diye soran kadına 'Maske, duş jeli, orkid, çay bardağı seti" yanıtını verdi. Kasiyer, bu yanıtı sonrasında kadının kocası tarafından darp edildi.

Sol Haber'in aktardığına göre kasiyer, "Bir 'bayana' orkid denmez" diyen şahsa, "İlk öncelikle bayan değil kadın" yanıtı verdi. Kasiyerin cevabı sonrasında şahıs, "Ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma orkid falan söyleyemesin" diyerek kasiyere saldırdı. Genç kasiyerin 19 yaşında olduğu ve özel üniversitede tam burslu olarak bilgisayar mühendisliği okuduğu öğrenildi. Genç kasiyerin yurt parasını karşılamak ve ailesine destek olmak için markette çalıştığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kasiyer, olayı şöyle anlattı:

"Olay şu şekilde vuku buldu; benim kasiyer olarak görevim 'spot ürünleri' dediğimiz indirimli ürünleri her müşteriye nazikçe hatırlatıp 'İsterseniz bunlara da bir göz atabilirsiniz' demek. Aynı şekilde adamın yanındaki karısına da 'Şu tarafta spot ürünlerimiz var isterseniz bakabilirsiniz' dedikten sonra kadın bana 'Hangi ürünler var?' dedi. Ben de 'Maskeler duş jelleri, orkidler, çay bardağı setleri, diş macunu ve diş fırçaları indirimde' dedim. O da 'Tamam' dedi kadın sonra çıktı ve 'Adam' parasını verdikten sonra bana 'Bir 'bayana' orkid söylenmez' dedi. Ben de ona 'İlk öncelikle bayan değil kadın' dememin üstüne 'Ha bayan ha kadın ikisi de aynı' diyerek, 'Sen benim karıma orkid falan söyleyemezsin' diyerek bana küfür etmeye başladı. Ardından da gördüğünüz gibi darp.

Bir zincir markette kasiyer olarak çalışan genç, kendisine "İndirimli ürün olarak ne var" diye soran kadına 'Maske, duş jeli, orkid, çay bardağı seti" yanıtını verince, kadının kocasının "Karıma orkid var diyemezsin" tepkisinden sonra saldırıya uğradı. pic.twitter.com/6fus9T84Dp — Aykırı (@aykiricomtr) July 20, 2021