2020’de icra iflas dairelerine 30 milyonu aşkın dosya geldi

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında icra ve iflas dairelerine 30 milyon 384 bin dosya geldi. Dosyaların 2 milyon 319 bini sonuçlandırılırken 4 milyon 282 bin dosya işlemden kaldırıldı, 26 milyonunu ise ilamsız takip dosyaları oluşturdu.

Birgün’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2020 yılında icra ve iflas dairelerine gelen dosya sayısının 30 milyon 384 bin olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 2 milyon 319 bini sonuçlandırılırken 4 milyon 282 bin dosya işlemden kaldırıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından, 2020 yılına ilişkin yayımlanan adli istatistikler, adliyelerin milyonlarca icra ve iflas dosyasıyla dolduğunu ortaya koydu. 2019 yılında icra ve iflas dairelerine 9 milyon 825 bin 927 dosya gelirken 2020 yılında gelen dosya sayısı 6 milyon 739 bin 856 olarak gerçekleşti.

İcra ve iflas dairelerindeki dosyaların türleri de adli istatistikler ile paylaşıldı. Buna göre, 2020 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 2 milyon 518 binini, mahkeme kararı bulunan (İlamlı takip) dosyalar, 25 milyon 936’sını ise mahkeme kararı bulunmayan (İlamsız takip) dosyalar oluşturdu. Adliyelerdeki 4 bin 355 dosya ise 'İflas' türü altında sınıflandırıldı. İcra ve iflas dosyalarında 2020 yılında dosyalar, ortalama bin 280 günde karara bağlandı.

Adalet Bakanlığı, icra ve iflas dairelerindeki dosyaların coğrafi bölgelere göre dağılımını da paylaştı. Marmara Bölgesi, 13 milyon 578 bin icra ve iflas dosyası ile ilk sırada yer alırken Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki dosya sayısı sırasıyla 3 milyon 514 bin, 3 milyon 542 bin ve 4 milyon 826 bin olarak rapora yansıdı.

En çok iflas dosyası görülen şehir İstanbul

Raporda dikkati çeken bir başka veri ise icra ve iflas dairelerindeki iflas dosyalarının kentlere göre dağılımına ilişkin veri oldu. İstanbul ve Ankara en çok iflas dosyası görülen kentler olurken İstanbul’daki iflas dosyası sayısı kayıtlara, bin 464 olarak geçti. Başkent Ankara’daki icra ve iflas dosyalarının toplam sayısının ise 455 olduğu bildirildi. İstanbul ve Ankara’yı, 156 iflas dosyası ise Antalya takip etti.