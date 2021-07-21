İstanbul'da kalanlar akın etti: Vapur iskeleleri doldu taştı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar sabah saatlerinden itibaren Adalar'ın yolunu tuttu.

Eminönü ve Kabataş'taki Adalar'a sefer düzenleyen vapur iskeleleri doldu taştı, uzun kuyruklar oluştu.

Kabataş vapur iskelesinde Adalar'a gitmek için bekleyen Tuncay Öztürk, "İstanbul'a, Samsun'dan geliyorum. Adalar'a ilk defa gidiyorum. Bunaldığımdan dolayı maskemi çıkardım, iki doz aşımı vurdurdum” dedi.

‘Korkumuz var ama biraz stres atmak istedik’

Kurban Bayramı tatili için Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen Ferhat Kerimov, "Burayı çok seviyoruz, Adalar'a gidip bayram tatilini orada geçireceğim, eğleneceğiz. Koronavirüs vakaları arttı ama tedbirimizi alıyoruz. Korkumuz var ama biraz stres atmak istedik" dedi.

‘İstanbul'da kalanların hepsi Adalar'a tatile gitti’

Adalar'da gezmek ve denize girmek istediğini söyleyen bir kişi ise, "Tatil yapılacak şehir aslında İstanbul. Ben de Adalar'da denize girip yüzmeyi düşünüyorum. İstanbul'da kalanların hepsi Adalar'a tatile gitti. Maskem de elimde açık havada çıkartıyorum" diye konuştu.