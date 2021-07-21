AK Partili Ünal: Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisini eleştirenlerin ortaya bir vizyon koyamadığını belirterek, "Bugün Türkiye'ye CHP'den, muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz. Ama Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta düzenlenen resmi bayramlaşma programının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) süren aşılama çalışmalarında Türkiye'nün dünyada sayılı ülkeler arasında olduğunu ifade eden Ünal, "Türkiye şu anda aşılamada dünya 8.'si ve salgınla mücadelede de dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında. Türkiye'nin sağlık sisteminin başarısı tartışılmaz" dedi.

Ünal, "Sadece salgınla ilgili değil, mesela geçen hafta çok örnek bir olay olduğu için söylüyorum. Dağda bir çobanımız rahatsızlandı, cep telefonuyla 112'yi aradı ve yarım saat içerisinde ambulans helikopterimiz gitti, çobanımızı dağdan aldı ve hastaneye yetiştirdi. Bu, 15- 20 sene önce 'Avrupa'da böyle şeyler oluyormuş' diye konuştuğumuz ve imrendiğimiz şeylerdi. Şu anda Türkiye sağlık sisteminde Avrupa'yı geçmiş durumda" diye konuştu.

'Türkiye'nin paçasından çekenlere rağmen güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görüyoruz'

Muhalefetin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini değerlendiren Ünal, şunları kaydetti:

"Yani 'AK Parti sağlıkta şunları yaptı, biz daha iyisini yapacağız. AK Parti ulaşımda, savunma sanayinde şunları yaptı, biz daha iyisini yapacağız' dediklerini hiç duymamışsınızdır. Mesele sessiz sedasız 2 gün önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile beraber Delta V aya insansız roket motoru deneyi yapıldı biliyorsunuz. Ve bu roket deneyi başarıyla sonuçlandı. Yani, bugün Türkiye'ye, CHP'den, muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz.

ile beraber Delta V aya insansız roket motoru deneyi yapıldı biliyorsunuz. Ve bu roket deneyi başarıyla sonuçlandı. Yani, bugün Türkiye'ye, CHP'den, muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz. Ama Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz. Yani savunma sanayiiyle, uzay ajansıyla, uzay çalışmalarıyla, Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalarla, Libya, Karabağ. Bölgesinde yükselen bir süper güç görüyorsunuz. Bu bayram biraz da bize o özgüveni hatırlatıyor. Yani Türkiye'nin yeniden başarabileceğini, ayağa kalkarak bölgesinde lider konuma geldiğini, Türkiye'nin paçasından çekenlere rağmen güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görüyoruz. Tabi bu bizim için ikinci bir bayram anlamına da geliyor."

AK Partili Ünal: Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuzhttps://t.co/p62fsUxLgN pic.twitter.com/P9VtIuCgFl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 21, 2021

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