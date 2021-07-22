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    Hürriyet yazarı Bayer: Seçime girme yeterliğini almasının ardından AP'nin de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor

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    Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün "Son yerel seçimlerde CHP'ye destek verdik" sözünü hatırlatarak, "Seçime girme yeterliğini almasının ardından Adalet Partisi’nin de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor" dedi.

    Hürriyet yazarı Yalçın Bayer,  AP'den Millet İttifakı'na destek başlıklı yazısının ilgili bölümünde, Adalet Partisi'nin seçime girme yeterliliği alması durumunda Millet İttifakı'na kalmasının beklendiğini söyledi.

    Bayer,"Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, 'Son yerel seçimlerde CHP’ye destek verdik, partimiz ülke genelindeki kongre çalışmalarını tamamlamak üzeredir ve eylül ayından itibaren seçime girme yeterliğimizi alarak bu desteği daha güçlü bir şekilde vermeye devam edeceğiz' dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası grup toplantısında yapmış olduğu bir konuşmada Öz’e ve Adalet Partisi teşkilatlarına teşekkür ederek bu birliktelikten mutluluk duyduğunu ifade etmişti" dedi.

    Bayer, "Seçime girme yeterliğini almasının ardından Adalet Partisi’nin de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor" diye yazdı.

    Etiketler:
    Yalçın Bayer, Millet İttifakı, Adalet Partisi
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