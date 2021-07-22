Bakan Koca: Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür" diyen Koca, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarını değerlendirdi. Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür" dedi.

Koca, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre şu ana dek toplam 64 milyon 108 bin 324 aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 80 bin 660, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 21 milyon 352 bin 175.

Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

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