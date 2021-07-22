Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe sayısı bine çıkarılacak

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2015 yılından bu yana yürütülen elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılacağını söyledi. Çalık, "400'e yakın elektronik kelepçe var ve bu sayı 2021 yılı sonu itibariyle bine kadar çıkarılacak" dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren Türkiye'de kadına yönelik şiddetle ilgili çok ciddi mücadele başladığını söyledi.

"2002 yılından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem kadının güçlenmesi hem de istihdamı ve eğitimi dahil olmak üzere önündeki tüm engellerin kaldırılması adına çok önemli adımlar atıldı. Kadının güçlenmesi ile birlikte ailenin güçleneceği, aile ile birlikte toplumun güçleneceği ve ülkemizin güçleneceğini düşünerek çok önemli adımlar attık" diyen Çalık, şöyle devam etti:

"Kadını erkeğe göre daha az desteklersek ya da desteklenirse; tek kanatlı kuş misali bir kuşun uçamayacağını hepimizin bilmesi lazım. Bu vesileyle yasal düzenlemeleri yaptık. Bu yasal düzenlemelerle 2004 yılında anayasada yapmış olduğumuz değişiklik ve anayasanın 10'uncu maddesindeki yapmış olduğumuz değişiklik sonrasında 2005 yılındaki kurmuş olduğumuz töre ve namus cinayetlerinin araştırılmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları neticesinde 2006 yılındaki başbakanlık genelgesi ve sonrasında 2010 yılında tekraren anayasanın 10’uncu maddesinde kadına yönelik yapmış olduğumuz pozitif ayrımcılık bizim için çok önemli adımlardı."

'ŞÖNİM'lerin sayısı artacak'

Çalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nu kurduklarını kaydederek, "Bu esnada sadece bakanlıklarımızı değil, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), yüksek yargıyı, medyayı, sivil toplum örgütlerinin her birini ayrı ayrı hiç ayrım gözetmeksizin tüm kesimleri; seküler kesimleri de muhafazakar kesimleri de tek tek dinledik. Şimdiye kadar bakanlıklarımızın yapmış olduğu çok önemli çalışmalar vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapmış olduğu düzenleme ile şu anda 81 ilimizde konukevlerimiz var. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM) var. 81 ilimizdeki ŞÖNİM’lerin sayısının artırılması gerektiğini sayın bakanımızla paylaştık. Sayın cumhurbaşkanımız da bu konuda teyit etmiş vaziyette. Aynı zaman da konukevlerimiz de bizim için çok önemli. Şiddete maruz kalan kadınlarımızın konukevine yerleştirilmesi, psikolojik tedavisi, istihdamla ilgili sorunlarının çözümü ve bunlarla ilgili yapmamız gereken çalışmaları da bakanlığımız ile paylaşmış vaziyetteyiz" diye konuştu.

'Elektronik kelepçe uygulaması çok önemli adımlardan bir tanesi'

Çalık, özellikle Kadına Destek Uygulaması'nın (KADES) tüm Türkiye’de şiddetin önlenmesi için atılan çok önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Uluslararası alanda da KADES uygulaması çok ciddi manada dikkat çekti. Türkiye'de 19 tane mukim büyükelçi ve temsilcisini Meclisimizde ağırladık. Onlar da özellikle KADES’in altını çizerek Türkiye’deki uygulama için bizlere teşekkürlerini ilettiler. Şu anda KADES uygulaması 2,5 milyon kadın tarafından indirilmiş vaziyette. Aynı zamanda Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın beraberce yürüttükleri elektronik kelepçe uygulaması çok önemli adımlardan bir tanesi. İlk 15 ilde başlanmıştı. Şimdi tüm Türkiye’de uygulanmaya devam ediyor. 400’e yakın elektronik kelepçe var ve bu sayı 2021 yılı sonu itibariyle bine kadar çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

'Kadın hakim oranımızı yüzde 322 artırdık'

Çalık, Adalet Bakanlığı'nın da atmış olduğu çok önemli adımlar olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: